Snow Manの佐久間大介が個人Instagramで、深澤辰哉との旅オフショットを公開した。

日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（全10話）。佐久間大介と深澤辰哉が高知を巡る旅へ出かけたEpisode3の完全版が、9月7日からディズニープラスで配信されている。

佐久間は「深澤と2人旅してきた」というメッセージと、20枚それぞれにひと言コメントを添えて旅オフショットを公開。

深澤を鍋を囲む「鍋うま～」ツーショット（1）。ふたりで地図を見る後ろ姿には「へ～マンボウも観れるんだ～」とコメント（2）。自身がクルマの運転席に座り、深澤が助手席に座った「佐久間の運転でレッツゴー！」（3）。

「メロンのしっぽと深澤と佐久間とマンゴー」とふたりでフルーツを食べようとしている自撮り（5）。さらに「メロンのしっぽおいしそ～」と、メロンの上にソフトクリームを飾ったゴージャスなスイーツとの自撮りも（6）。

「川きもちぃ～」と川に入ったサングラスの笑顔ショット（8）。「よーし鮎釣るぞ～」（9）「釣れた！！」（10）「開始3分で釣るのはまじで歴代最速らしいw」（11）という釣りショット。さらに「ｸﾝｸﾝ、鮎ってきゅうりみたいな匂いするんだよ」と鮎を嗅ぐ姿も（12）。

さらに「え？大物！？なんだ！？何を釣ったんだ！？」（13）「こ、これは、、ウナギだぁ～！！！」（14）と、深澤がウナギを釣った瞬間も。15枚目のツーショットでは「なんでそんな『私が釣りました』顔できんの？」と深澤にツッコミ。

「湖きれ～」と湖を眺める横顔（17）。「部屋からも最高の眺め！！」とサングラスをかけた自撮り（18）。最後は「嬉しそうに写真撮ってる」と深澤が鍋を撮影するシーンを捉えた19枚目と、「やっぱ鍋って最高だな！！」と深澤と向かい合って鍋を楽しむ20枚目で締め括っている。

「最年長コンビとは思えないかわいらしさ」「ふかさくの空気感は癒し」「さっくん解説付きの大量投稿ありがとう」などといったファンの声が続々と到着している。

一方、深澤も個人Instagramで佐久間との高知旅のオフショットを7枚公開している。

