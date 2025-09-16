宮舘涼太が優雅にラクダに乗る姿を阿部亮平が激写！顔ハメパネルで遊ぶ姿や砂丘で風を受けピースする姿に「あべだてコンビ癒される」「サングラス姿かっこいい」
Snow Manの阿部亮平が宮舘涼太との旅オフショットを個人Instagramで公開した。
【写真＆動画】阿部亮平と宮舘涼太の鳥取・岡山旅オフショット＆コメント
■「次はオレもラクダさんの背中に乗せてもらうんだ」（阿部）
日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（全10話）。阿部亮平と宮舘涼太が鳥取・岡山を巡る旅へ出かけたEpisode4が、9月14日に日本テレビで放送された。なおディズニープラスでは完全版が配信中。
阿部が公開したのは、その際のオフショット。
「withだてさま in山陰 楽しかったぁ」
「次はオレもラクダさんの背中に乗せてもらうんだ」
「#鳥取砂丘」
「#蒜山高原センタージョイフルパーク」
と行先も含めて5枚の写真を公開。
背景には真っ青な空と海が見える鳥取砂丘の上で、サングラス姿の阿部＆宮舘が高々とピースを掲げるツーショット（1）。砂丘の上でラクダに乗る宮舘を阿部が激写する様子（2）。海を背景に無邪気なウィンクで自撮りする宮舘を、阿部がほほ笑みながら見つめるツーショット（3）。
蒜山高原センター・ジョイフルパークのヒルゼンタワーなどをバックに、笑顔を見せる寄り添いショット（4）。フォトスポットで顔ハメする宮舘を見守る阿部（5）。
「あべだてコンビ癒される」「サングラス姿かっこいい」「『ラクダさん』の言い方がかわいすぎる」などといったファンの声が続々と到着している。
なお、ディズニープラス公式Instagramでは、ふたりのコメント動画も公開されている。