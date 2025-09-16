Snow Manの阿部亮平が宮舘涼太との旅オフショットを個人Instagramで公開した。

【写真＆動画】阿部亮平と宮舘涼太の鳥取・岡山旅オフショット＆コメント

■「次はオレもラクダさんの背中に乗せてもらうんだ」（阿部）

日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（全10話）。阿部亮平と宮舘涼太が鳥取・岡山を巡る旅へ出かけたEpisode4が、9月14日に日本テレビで放送された。なおディズニープラスでは完全版が配信中。

阿部が公開したのは、その際のオフショット。

「withだてさま in山陰 楽しかったぁ」

「次はオレもラクダさんの背中に乗せてもらうんだ」

「#鳥取砂丘」

「#蒜山高原センタージョイフルパーク」

と行先も含めて5枚の写真を公開。

背景には真っ青な空と海が見える鳥取砂丘の上で、サングラス姿の阿部＆宮舘が高々とピースを掲げるツーショット（1）。砂丘の上でラクダに乗る宮舘を阿部が激写する様子（2）。海を背景に無邪気なウィンクで自撮りする宮舘を、阿部がほほ笑みながら見つめるツーショット（3）。

蒜山高原センター・ジョイフルパークのヒルゼンタワーなどをバックに、笑顔を見せる寄り添いショット（4）。フォトスポットで顔ハメする宮舘を見守る阿部（5）。

「あべだてコンビ癒される」「サングラス姿かっこいい」「『ラクダさん』の言い方がかわいすぎる」などといったファンの声が続々と到着している。

なお、ディズニープラス公式Instagramでは、ふたりのコメント動画も公開されている。

■宮舘の無邪気なウィンクを見つめる阿部のほっこりショットも

■阿部＆宮舘が「素で旅をしている」と語るコメント動画