手越祐也、新曲「シルエット」をサプライズ配信リリース！ツアーファイナルのステージ上で発表

手越祐也が、新曲「シルエット」を9月16日にサプライズで配信リリースした。

■「シルエット」はファンの間で“謎の曲”として話題となっていた楽曲

5月にスタートした全国ツアー『手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END』のファイナルを、9月15日に立川ステージガーデンで迎えた手越祐也。そのステージのMCで、新曲「シルエット」をライブ終演後、数時間で配信リリースすることを発表。ファンをビッグサプライズで喜ばせた。

「シルエット」は今回のツアーの初日から披露されいた楽曲。未発表曲ということもあり、ファンの間では“謎の曲”として話題となっていた。ツアーファイナルの夜公演、WOWOW生中継もあるなかでのサプライズ配信発表というかたちとなった。

「シルエット」は、手越祐也のソロデビュー曲「シナモン」の作者でもある小林未奈が手掛けた楽曲。タイトルになっている「シルエット」は、たとえシルエットだけでも愛する人の存在を感じ取れるという意味を示しており、この曲を聴いてくれるHONEYYY（ファンの呼称）一人ひとりが、手越祐也に抱きしめられるような想いをもってもらえるように、との願いも込めて作られた楽曲となっている。

※メイン写真：「シルエット」配信ジャケット

■リリース情報

2025.07.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「導火線」

2025.09.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「シルエット」

