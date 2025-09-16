Leitz HEKTOR（50mm）

ライカカメラジャパン株式会社は、Leitz Cineの新製品「Leitz HEKTOR」の展示商談会を9月28日（日）に実施する。場所はライカプロフェッショナルストア東京。

「Leitz HEKTOR」は、35mmフルサイズセンサー搭載のミラーレスカメラに対応したシネレンズ。既存のLeitz CineレンズやLeicaレンズをベースにしたものではなく、1930年代、1950年代、1970年代のレンズの特徴を現代風に融合させた視覚的特徴を備えているという。

会場では18mm、25mm、35mm、50mm、73mm、100mmといった、すべての「Leitz HEKTOR」ラインアップを展示。ライカSL3、ライカSL3-Sに装着して試せるという。メモリーカードを持参すれば、撮影データの持ち帰りも可能。

イベント当日の13時00分と15時00分には、Leitz Cine社の塚田理氏（Regional Sales Manager Asia Pacific）による「Leitz HEKTOR プレゼンテーション」が行われる。

日時

2025年9月28日（日）13時00分～17時00分

会場

ライカプロフェッショナルストア東京

東京都中央区6-4-1 東海堂銀座ビル2階（ライカ銀座店2階）