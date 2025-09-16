¹°Æ»²ñ¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÌîÆâÀµÇî²ñÄ¹¡¢²£ÉÍ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¡ª ºþ¿·¿Í»ö¤¬Â³¤¯¡ÖÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡×¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡©
¡¡9·î11Æü¡¢¿·²£ÉÍ±Ø¤ÏÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ³ËÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¹°Æ»²ñ¤ÎÌîÆâÀµÇî²ñÄ¹¡Ê59¡Ë¤¬¡¢·Ù¸î¤¹¤ë10¿Í¶á¤¤ÁÈ°÷¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥ä¥¯¥¶³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÌîÆâ²ñÄ¹¤Ï¡¢9·î8Æü¤Ë¹°Æ»²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢°ðÀî²ñ¤ÎÆâËÙÏÂÌé²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤Î°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤ÆºÇ½é¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ËµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¡£¹°Æ»²ñ¥È¥Ã¥×¸òÂå¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢9·î8Æü¤Ë°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö8Æü¤Ë»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¹°Æ»²ñ¤Î»ÜÀß¤Ë¹°Æ»²ñ¤ÎÁÈ°÷¤¬½¸·ë¤·¡¢¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê¿Í»ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¿Í»ö¤Î°ÕÌ£¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹°Æ»²ñ¤Ï¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤¬ÁÏÀß¤·¤¿Ì¾ÌçÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£»ÊÁÈÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿郄»³À¶»ÊÁêÃÌÌò¡¢¿·¤¿¤ËÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹°Æ»²ñ²ñÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÌîÆâ»á¤¬²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë»³¸ýÁÈ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¿·¤¿¤Ë¹°Æ»²ñ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿ÌîÆâ²ñÄ¹¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£ÅÔÆâºß½»¤ÎË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÌîÆâ²ñÄ¹¤Ï¡¢¹°Æ»²ñ¤¤Ã¤Æ¤ÎÉðÆ®ÇÉ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³¸ýÁÈ¤¬Ê¬Îö¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÊ¬Îö¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤¿å«Ðò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢¹°Æ»²ñÆâ¤Ç¾º¿Ê¤·¤Æº£²ó¡¢²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡10Âå¤«¤éÅÏÀ¤Æþ¤ê¤·¤Æ¡¢40Ç¯°Ê¾å¥ä¥¯¥¶³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢¿ÍË¾¤â¸ü¤¯ÁÈ°÷¤ÎÌÌÅÝ¸«¤â¤è¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¿Í»ö¤Ï¡¢郄»³ÁêÃÌÌò¤¬·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÆâ»á¤Ï郄»³»á¤ÎÈëÂ¢¤Ã»Ò¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡º£²ó¤Î¹°Æ»²ñ¤Î¿Í»ö¤ò´Þ¤á¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ç¤Ï¼¹¹ÔÉô¤Îºþ¿·¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤â»³¸ýÁÈ¤ÎÂåÂØ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹°Æ»²ñ²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃÝÆâ»á¤Ï¡¢4·î¤ËÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¼ãÆ¬¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÆ¬¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¹°Æ»²ñ²ñÄ¹¤òÌîÆâ»á¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£4·î¤Ë¤ÏÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¼¹¹ÔÉô¤Î¿Í»ö¤âºþ¿·¤·¤¿¡£»³¸ýÁÈ¤¬Ê¬Îö¤·¤Æ10Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¬Îö¹³Áè¤Î½ª·ëÀë¸À¤â½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤âÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤Æ¡¢ÃÝÆâ»á¤¬¼·ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÁÈÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¬Îö¹³Áè½ª·ë¸å¡¢¥ä¥¯¥¶³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
