YOASOBI×doubletコラボのTシャツ＆フーディーが『ZOZOFES』会場で販売決定

【画像】YOASOBI×doublet コラボアイテム

YOASOBIが、ファッションブランド・doubletとコラボレーションしたアイテムコレクション「NIGHT OUT WITH YOASOBI / YOASOBIと夜遊び」を、10月13日に開催するZOZOTOWN20周年記念イベント『ZOZOFES』DAY2の会場で販売することが決定した。

■「素敵でユーモアのあるアイテムが完成しました」（YOASOBI・Ayase）

本コレクションは、「夜遊び」をテーマにデザインしたTシャツとフーディーの全10型のラインナップとなる。深夜のカラオケで声が枯れるまで歌い、コンビニ前で取り留めもない話に笑い、ゲームセンターで夢中になって競い合い、ファミレスで夜明けまで語り合い、ハンドルを握って街を抜け出す。そんな誰もが一度は経験したことのある“どうでもよくて、でも忘れられない夜”の瞬間を服に刻み込み、「夜遊びのユニフォーム」として表現。

YOASOBIが音楽で物語を紡ぐように、doubletは服でその夜をもう一度甦らせるというテーマになっている。

なお、会場での販売は10月13日限定で、購入には『ZOZOFES』DAY2の公演チケットが必要となる（後日ZOZOTOWNにて販売予定）。

■YOASOBI コメント

■doubletデザイナー井野将之 コメント