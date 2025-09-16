YOASOBI×doubletコラボのTシャツ＆フーディーが『ZOZOFES』会場で販売決定
YOASOBIが、ファッションブランド・doubletとコラボレーションしたアイテムコレクション「NIGHT OUT WITH YOASOBI / YOASOBIと夜遊び」を、10月13日に開催するZOZOTOWN20周年記念イベント『ZOZOFES』DAY2の会場で販売することが決定した。
■「素敵でユーモアのあるアイテムが完成しました」（YOASOBI・Ayase）
本コレクションは、「夜遊び」をテーマにデザインしたTシャツとフーディーの全10型のラインナップとなる。深夜のカラオケで声が枯れるまで歌い、コンビニ前で取り留めもない話に笑い、ゲームセンターで夢中になって競い合い、ファミレスで夜明けまで語り合い、ハンドルを握って街を抜け出す。そんな誰もが一度は経験したことのある“どうでもよくて、でも忘れられない夜”の瞬間を服に刻み込み、「夜遊びのユニフォーム」として表現。
YOASOBIが音楽で物語を紡ぐように、doubletは服でその夜をもう一度甦らせるというテーマになっている。
なお、会場での販売は10月13日限定で、購入には『ZOZOFES』DAY2の公演チケットが必要となる（後日ZOZOTOWNにて販売予定）。
■YOASOBI コメント
■doubletデザイナー井野将之 コメント
Ayaseさんと初めてお会いしたのは雑誌の対談で、その時は正直「知っているアーティスト」という距離感でした。
その後、友人の子どもでYOASOBIさんの大ファンの小学生の女の子に、アニメ『BEASTARS』を教えてもらい、主題歌の「怪物」を聴いたことがきっかけで、ひとつのコレクションを作り上げることになりました。
そこからは気づけばYOASOBIさんの全ての曲を掘り下げるように聴くようになり、今ではカラオケのレパートリーがYOASOBIさんばかりになるほどの大ファンになっていました。
私がYOASOBIさんの曲に出会えたように、この服もYOASOBIさんのファンの方々に出会ってもらえたら、とても嬉しく思います。
