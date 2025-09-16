16日14時現在の日経平均株価は前週末比244.66円（0.55％）高の4万5012.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1167、値下がりは399、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を41.02円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が39.17円、ＴＤＫ <6762>が24.56円、ディスコ <6146>が20.39円、信越化 <4063>が18.57円と続く。



マイナス寄与度は48.62円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、日東電 <6988>が13.34円、任天堂 <7974>が12.83円、テルモ <4543>が11.35円、バンナムＨＤ <7832>が8.31円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、精密機器、卸売と続く。値下がり上位にはその他製品、不動産、小売が並んでいる。



