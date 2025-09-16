『声優アワード』20周年、朴ロ美＆平野綾がアンバサダーに 授賞式は来年3月15日に開催
記念すべき第20回メモリアルイヤーを迎える『声優アワード』の授賞式が、2026年3月15日に開催されることが決定。今年度で節目を迎えるにあたり、第1回声優アワードで主演女優賞を受賞した朴ロ美（ロは王ヘンに路）、新人女優賞を受賞した平野綾が「アンバサダー」に就任した。
本イベントは、その年に最も活躍し、人気と実力を兼ね備えた声優や、長年にわたり活躍しているベテラン声優が一堂に会する、声優界最大のイベント。主演声優賞や助演声優賞など全14部門の受賞者は当日公式サイトでも発表される。
「アンバサダー」の2人が、授賞式当日にトロフィーの授与や、声優アワードの情報を発信する。
また、ファンの投票で選出される「MVS（Most Valuable Seiyu）」の投票受付が、10月1日よりスタートする。今年は声優アワード公式サイトとともに、「anime blast」での特設WEBページからも投票可能。1人1票が原則で、10月31日まで受付される。
■アンバサダー 就任メッセージ
▼朴ロ美
第一回主演女優賞を頂いた当時は、初めての大きな賞に緊張し、前夜は眠れなかったことを覚えています。あれから20年、この賞が続いているのは、声優界を支えてくださる多くの皆さまの温かなご支援のおかげです。心より感謝申し上げます。声優の表現は今や世界に届く力を持ち、世代を超えて切磋琢磨できる、日本が誇る文化となっています。私も枠にとらわれない表現にこれからも挑戦し続け、この賞へのご恩返しをしてまいります。
▼平野綾
20年前の第1回新人女優賞を受賞させていただいたときのことは今でも鮮明に覚えています。今後の声優業界の礎の一端を担えることを誇りに思い、翌年の第2回主演女優賞をいただいた時にこの業界の発展に自分の出来る限りの力を尽くそうと誓いました。20年の変化は本当に大きいもので、今やアニメ業界や声優業界の人気は止まることを知らない世界的コンテンツに成長しました。これも全ては諸先輩方が築き上げてきてくださった芸術文化の発展と、それを支えてくださるファンの皆様の力によるものです。さらなる発展を目指すべく、20周年のアンバサダーを精一杯務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
■第十九回 声優アワード（前回） 受賞者一覧
・主演声優賞：岡咲美保／関俊彦
・助演声優賞：木内秀信／瀬戸麻沙美／東地宏樹／日笠陽子
・新人声優賞：石橋陽彩／鵜澤正太郎／七海ひろき／はやしりか／結川あさき
・歌唱賞：ブレイバーン（CV:鈴村健一）
・功労賞：岡本茉利／野田圭一
・シナジー賞：機動戦士ガンダムSEEDシリーズ
・富山敬・高橋和枝賞：保志総一朗／山崎和佳奈
・キッズファミリー賞：羽多野渉
・外国映画・ドラマ賞：内田真礼／ファイルーズあい
・ゲーム賞：龍が如く8
・インフルエンサー賞：木村昴
・MVS〈MostValuableSeiyu〉：中村悠一
・特別賞：ルックバック
※パーソナリティ賞は、該当なし、となりました。
※今回は、特別功労賞に代えて、本年度ご逝去された声優を顕彰しました。
※敬称略・50音順
