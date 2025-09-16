G大阪は17日に、ホームでACL2初戦・東方戦（香港）を行う。クラブにとっては21年シーズン以来のアジア舞台。スタメンの可能性があるDF黒川圭介は、盟友との再会を心待ちにした。

「本当にストライカーらしい選手。ヘッドで反らすようなボールを胸トラップで収めたりする。ヘディングもすごい上手で（プレースタイルは）ヌルっとしている感じですね」

東方所属のFW大久保優は関大時代の同期。公式戦での対戦はこれが初めてだ。プロ入り後も連絡を取り合う仲で、大久保が東方に移籍する際にも連絡をもらったという。そしてACL2の対戦が決まると「マジかよ」と笑い合い、互いの健闘を誓い合った。

個人的にも存在感を示す場になる。DF初瀬亮の加入も伴い、直近4試合中3試合でベンチスタート。一方、チームは3連勝と勢いに乗っている。それだけに「アピールが必要な立場なので、違いを出したい」。持ち味の攻撃力を発揮するイメージを膨らませた。

「タイトルを目指す中で大事な初戦。勝利にフォーカスしていきたい」。関大の関係者も10人ほどが観戦する予定。ともに汗を流した盟友との勝負を制し、レギュラー奪回への足がかりにする。