¤ª¤È¤È¤·¡¢Àîºê»Ô¤ÎÂ¿ËàÀî±è¤¤¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·12·î¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶Í£Ç·¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬Àîºê»Ô¤ÎÂ¿ËàÀî±è¤¤¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤é°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÀ¾¹âÉñÈï¹ð¡Ê33¡Ë¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤é5¿Í¤¬»¦¿Í¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢À¾¹âÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¶¯¸Ç¤Ê»¦°Õ¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¸¶¤µ¤ó¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¤ÇÀ¾¹âÈï¹ð¤ä²ÈÂ²¤òÈðëîÃæ½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ÏÍè·î3Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£