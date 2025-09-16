シティ・ポップブームの中心人物の一人として注目を集める歌手の稲垣潤一が、１０月１６日午後６時半から東京国際フォーラムで開かれるコンサート「昭和１００年 スーパーソングブックショウ」に出演する。

ＴＯＫＹＯ ＭＸ開局３０周年を記念したコンサート。古舘伊知郎と友近が司会を務め、南野陽子、尾崎亜美、佐藤竹善、大沢樹生らが出演し、「吐息でネット」「マイ・ピュア・レディ」「パラダイス銀河」など昭和の名曲の数々が披露される。稲垣も「ドラマティック・レイン」「１ダースの言い訳」など自身のヒット曲を歌う。

１９５３年（昭和２８年）生まれの稲垣は、小学生の頃に洋楽に目覚めた。「ただ、テレビは歌謡曲中心。歌番組や『シャボン玉ホリデー』などを見ていました。僕はほとんど昭和のカルチャーでできあがったと言っても過言ではありません」

「思い出のビーチクラブ」「クリスマスキャロルの頃には」をはじめ、稲垣が歌う曲は洗練され、古びていない。「デビューした８２年頃は、洋楽の雰囲気がする曲は少なかった。レコーディングのスタッフは世代が近く、『洋楽のメロディーで、日本語の歌詞がのっている曲をやりたいね』と制作が始まったんです」。その後も作曲家の林哲司や作編曲家の井上鑑（あきら）など、聴いて育った音楽が近い作り手たちとともに、独自のサウンドを作り上げていった。

自身初のヒット曲となった「ドラマティック・レイン」（８２年）を作曲した昭和歌謡界の大御所、筒美京平が、録音時にスタジオを訪れた時のことをよく覚えている。曲に物足りなさを覚えた筒美は、後半の英語の歌詞の部分のメロディーをその場で付け加えた。他にも、稲垣の声質を生かすためのロングトーンを用意するなど、「稲垣潤一がどこに一番いい響きを持っているか。そこが際立つようにメロディーを考えていたんですね」。

コンサート当日は、「どなたがどの曲を歌うのか、僕自身も楽しみ。ステージの袖でじっくり楽しみたい」。申し込みは、（電）０５７０・０８・９９９９。