¡¡£±£µÆü¸á¸å£²»þº¢¡¢Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»ÔÀéÂå¤ÎËü¸ÅÀî¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃËÀ­¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬Âì¤Ä¤Ü¤ËÍî¤Á¤¿¤ÈÃÎ¿Í¤«¤é£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡ÃËÀ­¤ÏÃÎ¿Í¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¡¢Ìó£³»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¸©·Ù¥Ø¥ê¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡ÈÓÅÄ½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÃÎ¿Í¤ÎÃË½÷£³¿Í¤ÈÂô²¼¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ±½ð¤ÏÅ®¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£