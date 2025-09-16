¡ÚÈï³²¿¼¹ï¡Û¿Íµ¤²¹ÀôÃÏ¡¦Åò²Ï¸¶Ä®¤Ç¡È¶§Ë½¥µ¥ë·³ÃÄ¡É¤¬½ÐË×¡ª½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ò½±·â¡¡¼¼Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¿©¤ÙÊª¤òÅð¤à¡Ä¡Ö¥µ¥ë¤¬¿Í¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¿ÀÆàÀî¡¦Åò²Ï¸¶Ä®¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë´ØÅìÍ¿ô¤Î²¹Àô³¹¤Ç¡¢º£¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åò²Ï¸¶Ä®Ìò¾ì¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥ë¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç2Ëü6839·ï¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢Ä®´Ä¶²Ý¤â¡Ö¿Í¤Ø¤Î´í³²¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¡£
¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ï¸½ÃÏ¤ò¶ÛµÞ¼èºà¡£¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¶¼¤«¤¹¡È¶§Ë½¥¶¥ë¡É¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¥µ¥ë¤¿¤Á
¥µ¥ë¤¿¤Á¤¬º£¤Î»þ´üÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÄíºÚ±à¤Î²ÌÊª¡£
¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥µ¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¹¥¤¥«¤¬Æ»¤Ð¤¿¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
Åò²Ï¸¶Ä®½»Ì±¡§
ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢1É¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê½½²¿É¤¡Ä20É¤¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£²°º¬¤«¤é¤³¤³¤ÎÄí¤«¤é¡Ä¤â¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Í2É¤¤º¤Ä¤Ç¤Í¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤·¤¿¤ê¡¢ÎÙ¤Î³Á¤ò¿©¤Ù¤ë¥µ¥ë¡Ä²¼¤Ç¤³¤Á¤ã¤³¤Á¤ã¤ä¤ë¡Ä¡¢¤â¤¦Æ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Äí¤«¤é¡£¤½¤ì¤Çº¤¤Ã¤Æ¤Í¡¢Ä®Ìò¾ì¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ù¥é¥ó¥À¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤ÇÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¥µ¥ë¤¿¤Á¡£·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³¹¤Î·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë´Ñ¸÷¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
Åò²Ï¸¶Ä®¤Ë¤¢¤ëÎ¹´Û¤Ç¤Ï¡¢Æþ¤ê¸ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ãî¤è¤±¤ÎÌÖ¸Í¤òÇË¤Ã¤Æ¥µ¥ë¤¬¿¯Æþ¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤òÃ¥¤¤Æ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹´Û½¾¶È°÷¡§
¡ÊÎ¹´Û¤Î¡ËÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤ÎÎ¹´Û¤Ç¤Ï¡Ê¥µ¥ë¤¬¡ËÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¹¶·â¤·¤¿¤È¤«¡£
Èï³²¤ÏÊÌ¤ÎÎ¹´Û¤Ç¤â¡Ä¡£
Î¹´Û½¾¶È°÷¡§
¤ªµÒ¤µ¤óÍè¤ëÅÓÃæ¤Ë±î¤ÎÂç·²¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ó¤ê¤Ê¤¬¤éÍè¤¿¤È¤«¡£
¤¢¤È¡¢Ì¼¤¬ÄÌ³ØÅÓÃæ¤Ë¡¢¥µ¥ë¤ÎÂç·²¤Ë¡ÊÆ»¤ò¡Ë¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¡¢¡Ê³Ø¹»¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡Ä¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Áë±Û¤·¤Ë°Ò³Å¤¹¤ë¥µ¥ë¤Î»Ñ¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤ÏÉô²°¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò±Ä¤à¡¡É´ÉðÀµ¿Í¤µ¤ó¡§
¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¡¢¿©¤ÙÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ê¿Í¤Ë¡Ë´·¤ì¤Æ¡Ä¡£
»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢´ïÍÑ¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËË½¤ì²ó¤ë4Æ¬¤Î¥µ¥ë¤Î»Ñ¤¬¡£
1Æ¬¤ÏÀßÈ÷¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤«¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò±Ä¤à¡¡É´ÉðÀµ¿Í¤µ¤ó¡§
Wi-Fi¤ò²¿²ó¤â¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤«¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤â¤¦´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥µ¥ë¤¬¿Í¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ç¯¡¹·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃÎ·Ã¤â¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡£
Åò²Ï¸¶Ä®¤Ç¤Ï¡¢¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¡¢·²¤ì¤ÎÁ´Æ¬Êá³Í¤òÌÜÉ¸¤Ë¸©¤Ê¤É¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥µ¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤º¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÀÐ¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤ÏµÕ¾å¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
