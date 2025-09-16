¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤Ï¡È1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡É¡Ä°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Î¾òÎã°Æ¤òµÄ²ñ¤Ç¿³µÄ¡Ö°ìÎ§¤ÇÀ©¸Âµá¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ÔÄ¹¤Ï¶¯Ä´
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ò1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤¬°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¸åºÎ·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡16Æü¤ÎËÌÀ»ÔµÄ²ñ¤Î·úÀßÊ¸¶µ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾®Éâ»ÔÄ¹¤¬Äó½Ð¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÅùÅ¬Àµ»ÈÍÑ¿ä¿Ê¾òÎã°Æ¡×¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¡¢»¿ÈÝ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¼ÁÌä¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓ¼õÌÀ¹¨»ÔµÄ¡§
¡Ö¡Ø2»þ´Ö¡Ù¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¡¢¤¹¤´¤¤Àè¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ°Â¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¡§
¡Ö¡Ø2»þ´Ö¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿§¡¹¤Ê¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²á¾ê»ÈÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð3～5»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤ÏÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢»Ù¾ã¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð2»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¾®Éâ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö°ìÎ§¤Ç2»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤òµá¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾òÎã°Æ¤Ï¤³¤Î¸å¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎºÎ·è¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î22Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç²þ¤á¤ÆºÎ·è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
