14日に離婚を発表したばかりの声優花澤香菜（36）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。番組冒頭でマジシャンに「うるせーな、この野郎」とブチ切れて”大絶叫”する一幕があった。

映画「ブラック・ショーマン」でマジック監修もしたマジシャンのKiLa（キラ）がスタジオ登場し、番組出演者がKiLaの仕掛けたマジックにリアクションをしたら負けというゲーム「マジックにらめっこ」と題してトップバッターに花澤が登場。

マジックを始める前にKiLaが「おつかれさまでした」と、離婚を暗にいじったのか、花澤に対し意味ありげなあいさつ。花澤は「はい」とくぐもった声で不機嫌そうに応じると、MCハライチ澤部佑は「やなスタート」とツッコミを入れた。

KiLaから「今回のマジックは55円です」と五円玉と五十円玉を1つづつ出してテーブルに置いた。するとKiLaから「左手の手相を見せてください」と言われて花澤は左手の平を上に向けて見せた。KiLaは「手相を見るといろいろわかります」と話して花澤の左手を見て「なるほどね、過去のことが分かるんですね。やっぱり、けっこう大変なことが、今年いろいろある、っていうのがね、見えます」と話すと反射的に花澤がドスの聞いた声で「うるせーなー、この野郎」と絶叫し、スタジオが騒然となった。

ノーリアクションで対応するルールなので、すかさず澤部がホイッスルを連続で鳴らして「今のは見逃します」と話した。相方の岩井勇気が「花澤さん、しょうがないから」と温情をかけてゲームを再開。澤部も「イジりすぎ、KiLa」と警告した。マジックは続行され、KiLaが花澤の手の甲の上で五円玉を五十円玉の上で滑らせて回すと、下にあったはずの五十円玉が消えて五円玉だけが残った。花澤は「ぎゃー」と再び大絶叫。KiLaが「五十円玉がどこにいったかというと」と語ると、指定した場所から再び五十円玉が表れて、花澤はビックリして「ぎゃー」と声をあげてイスから飛び上がった。

花澤は「スゴい。最初ただの失礼なヤツかと思ってたのに」と話すのやっとの状態だった。

花澤は2020年7月8日、声優小野賢章と結婚したことをSNSで報告。今月14日、花澤が、文化放送「花澤香菜のひとりでできるかな？」（日曜午後10時半）に出演し、小野との離婚を肉声で報告していた。この日は離婚発表後、初のテレビ生出演だった。