timelesz佐藤勝利＆原嘉孝「レコメン！」新パーソナリティに決定「timeleszのQrzone」は13年半の歴史に幕
【モデルプレス＝2025/09/16】timelesz（タイムレス）の佐藤勝利と原嘉孝が、11月から文化放送のエンタメバラエティワイド『レコメン！』（毎週月〜木曜日／午後10時〜深夜1時）の火曜パーソナリティを担当することが決定した。
【写真】timelesz新体制お披露目の様子
2003年7月から放送を開始し、若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組『レコメン！』。11月から火曜日の『レコメン！』のパーソナリティに就任した佐藤と原は週替わりで出演し、3時間の生放送を担当。初回出演となる11月4日の放送は、佐藤と原の2人で担当する。また、原が単独でレギュラーラジオパーソナリティを務めるのは当番組が初となる。
11月から火曜日のパーソナリティを務めるtimeleszは、新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』を経て、8人体制として新たなスタートを切ったアイドルグループ。文化放送では、グループ初のレギュラーラジオ番組『Sexy ZoneのQrzone』が2012年4月にスタート。2024年4月には『timeleszのQrzone』に番組名を変更し、現在も放送中だ。今回の『レコメン！』パーソナリティ就任にあたり、『timeleszのQrzone』は13年半の歴史に幕を下ろす。
この度の決定に佐藤は「文化放送さんで生放送のラジオをやらせていただく事になりました。メンバーの原ちゃんと交互になります。生放送は喋っちゃったもん勝ちかなと思うので、佐藤勝利ってこんな人なんだよっていうのを思う存分ぶつけてみます（笑）。3時間もあるので、途中ガス欠してたら笑ってください。いや原ちゃんはそんな事にならないだろうから、一生懸命頑張らせていただきます！火曜10時よろしくお願いします！」と意気込みをコメント。
一方の原は「この度メンバーの佐藤勝利と週替わりで、火曜日の『レコメン！』パーソナリティに就任させていただくことになりました！毎回僕なりの楽しい火曜の夜をお届けできるよう頑張ります！どんなラジオになっていくんだろうなー。しっぽりと話す日があってもいいよなー。でもメンバーがゲストで来てワイワイする回も楽しいよなー！とにかく！お楽しみにしていてください！」と呼びかけている。
なお、現在火曜日のパーソナリティを務めているハナコ・秋山寛貴は、10月28日の放送が最終出演となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆timelesz佐藤勝利＆原嘉孝「レコメン！」新パーソナリティに決定
◆timelesz佐藤勝利＆原嘉孝、意気込み語る
