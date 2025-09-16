エッグスンシングス、秋だけの「モンブランパンケーキ」今年は秋色ロコ・モコも同時登場
【女子旅プレス＝2025/09/16】ハワイ発レストラン・エッグスンシングス（Eggs’n Things）では、「モンブランパンケーキ」と「マロン ロコ・モコ」を9月24日（水）〜 10月22日（水）の期間、国内のエッグスンシングスおよびエッグスンシングスコーヒー全店舗で提供する。
「モンブランパンケーキ」は、エッグスンシングスの代表メニュー・パンケーキと秋の味覚“栗”を組み合わせた一皿。口当たりなめらかな濃厚マロンクリーム、そして添えられたバニラアイスクリームや生地の間に重ねた酸味のあるフルーツソースで、最後のひと口まで美味しく味わえる。
また、今年は栗を使った食事メニュー「マロン ロコ・モコ」も登場。肉本来の旨みを贅沢に楽しめる100％ビーフパティを、栗が香るマロングレイビーソースで仕上げた。
さらに、芳醇な紅茶にローストした栗の香りが広がる「マロンティーラテ」も食事のお供にぴったりだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
取扱店舗：エッグスンシングスおよびエッグスンシングスコーヒー国内全店舗
◆エッグスンシングスに秋色のメニュー
