KARA¥Ë¥³¥ë¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈäÏª¡ÖÊ¢¶Ú¤Î½ÄÀþ¤¬åºÎï¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡ÛK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KARA¡Ê¥«¥é¡Ë¤ÎNICOLE¡Ê¥Ë¥³¥ë¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÌîµå´ÑÀï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKARA¥Ë¥³¥ë¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÈþÊ¢¶ÚºÝÎ©¤Ä
¥Ë¥³¥ë¤Ï¡Ö¥µ¥à¥¹¥ó¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ìîµå¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¯¥í¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·Èþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤Î½ÄÀþ¤¬åºÎï¡×¡ÖÌîµå´ÑÀï³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¯¥í¥Ã¥×¥È¥Ã¥×»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
