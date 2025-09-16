「パンツの締め付けが苦手」→【ワークマン】へ！ 40・50代にこの1本♡「楽ちんパンツ」

ストレスフリーにパンツコーデを楽しみたい40・50代は、ウエストゴムで締め付け感なく穿けそうな【ワークマン】の「楽ちんパンツ」がおすすめです。今回は、体型カバーしながらスタイルアップも狙えるテーパードパンツや、スウェットのような穿き心地を実感できそうなデニム風パンツをピックアップ。「パンツが苦手……」そんなミドル世代の味方になってくれそうな、楽ちんパンツをご紹介します。

苦手を克服できるかも！ オンオフ使える楽ちんパンツ

【ワークマン】「レディースシーンレスタックパンツ」\1,780（税込）

パンツスタイルに自信を持てない……。そんなミドル世代には、タックを入れたワイドストレートシルエットで、体型カバーとスタイルアップを両立できる、こちらのパンツがおすすめ。ウエストの後ろ部分だけゴムになっているため、タックインスタイルもサマ見え。たたんでポケットに入れ、小さく持ち運べるパッカブル仕様も、ワークマンらしいポイント。そのまま洗濯できるので、旅行や出張にも重宝しそうです。

ミドル世代の味方になりそうなスラックス

【ワークマン】「レディースシーンレスダンボールスラックス」\1,780（税込）

ダンボールニット素材を使用した、ふっくらとした質感が特徴。ストレッチ & ウエストゴムで楽ちんな穿き心地を実感できるはず。フロントタックで、気になるお腹と腰まわりはスッキリ。裾にかけて細くなるテーパードシルエットで、美脚見えも狙えそう。パンツの締め付け感が苦手だけど、だらしなく見えるのは避けたい……。そんなミドル世代の強い味方になるかもしれません。

スカート派も挑戦しやすいスエードライクパンツ

【ワークマン】「レディーススエードライクフレアパンツ」\1,900（税込）

センタープレスと裾にかけてやや広がるフレアシルエットで、エレガントな着こなしを楽しめるパンツ。あたたかみのあるスエードライクな素材が秋ムードも盛り上げます。ウエストゴム & 内側に紐が付いているので、楽に穿けてフィット感の調節も簡単。両サイドに何かと便利なポケットが付いているのも嬉しいポイントです。

ヘビロテ確定かも！ スウェット級に楽なデニム風パンツ

【ワークマン】「レディースウィモーションイージーワイドパンツ」\2,500（税込）

公式オンラインストアで、「2WAYストレッチで動きやすい」、「ウエストゴムで着脱らくらく」と紹介されているワイドパンツ。見た目はデニム風なのに、スウェットのような穿き心地を実感できそうなところが魅力です。ミドル世代の「こんなの欲しかった」を叶えてくれそうなパンツは、毎日のコーデにヘビロテしそうな予感。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

