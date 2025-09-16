¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¥µ¥ó¥ê¥ª¡¦¤Á¤¤¤«¤ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¡ª¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×2025
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤È¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¹ç·×Ìó50¼ïÎà¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡ª
¤³¤ó¤«¤¤¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¤ä¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¸Þk¤Þ¤¹¡ù
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥µ¥ó¥ê¥ª¡¿¤Á¤¤¤«¤ï¡¿¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥ 2025
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡Ë10»þ01Ê¬¡Á12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬
¼õ¼è´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ00Ê¬¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬
Í½ÌóÊýË¡¤È¼õ¼èÊýË¡¡§Í½Ìó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥»¥Ö¥ó¥ß¡¼¥ë¡×¤«¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹Æ¬¤Ç¼õÉÕ¡£»ØÄê¤·¤¿¼õ¼èÆü»þ¤ËÅ¹Æ¬¤Ç»ÙÊ§¤¤¤È¼õ¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö³Î¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÃÍº¢´¶¡×¡Ö¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¤¥º¤È¼ïÎà¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤È¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤Î50¼þÇ¯¡¢¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Î20¼þÇ¯¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤Þ¤¯¤é ¤Á¤¤¤«¤ï¸ÂÄêBOX¡×¤ä¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡¡Ì´¸«¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤È½é¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥±¡¼¥¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡§¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥ÈÉÕ¤¡Ë
²Á³Ê¡§3,996±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â12¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ4.5¥»¥ó¥Á
4¹æ¥µ¥¤¥ºÁêÅö¡§2¡Á3¿Í¸þ¤±
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ø¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù
¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î½ÅÁØÅª¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ä¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡×¡Ö¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¢¡¼¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ù
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡§¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡¡¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¡Ë
²Á³Ê¡§4,730.40±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â12¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ8¥»¥ó¥Á
4¹æ¥µ¥¤¥ºÁêÅö¡§2¡Á3¿Í¸þ¤±
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤Î50¼þÇ¯¡¢¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Î20¼þÇ¯¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿çõ¤Î´Å¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Î²¼ÃÊ¤Î¥±¡¼¥¤È¡¢¼Â¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â²µ½÷¥Á¥Ã¥¯¡ª¡©¤Ê¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤ÎÀ³Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥·¥¹¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¾åÃÊ¤Î¥±¡¼¥¤Î2ÃÊ»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅÏ¤·¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤Þ¤¯¤é ¤Á¤¤¤«¤ï¸ÂÄêBOX
²Á³Ê¡§3,980±ß¡ÊÀÇ¹þ4,298.40±ß¡Ë
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹
ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é29Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤Þ¤¯¤é¡×¤ÎÈ¢¤ò¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¸ÂÄêBOX¡×¤Ë¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î´ÇÈÄ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤Þ¤¯¤é¡×¤È¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
É½¤ÈÎ¢¤Ç³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¤×¤Ã¤¯¤ê¥·¡¼¥ë¡×ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¢¨¥±¡¼¥¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤Þ¤¯¤é¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹
¤Á¤¤¤«¤ï¡¡Ì´¸«¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¿§»æÉÕ¡Ë
²Á³Ê¡§5,184±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â12¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ5¥»¥ó¥Á
4¹æ¥µ¥¤¥ºÁêÅö¡§2¡Á3¿Í¸þ¤±
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ï¡¢2024Ç¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÉÀã¤¢¤½¤Ó¡É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ÏÀã¤¢¤½¤Ó¤ÇÈè¤ì¤Æ¡¢¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¤ÏÈ¾Î©ÂÎ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ï¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ÇÉ½¸½¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¿¤Á¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌã¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¿§»æÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡§¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë
²Á³Ê¡§4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ5,184±ß¡Ë¢¨¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â12¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ4.5¥»¥ó¥Á
4¹æ¥µ¥¤¥ºÁêÅö¡§2¡Á3¿Í¸þ¤±
SNS¤ÇÂç¿Íµ¤¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥±¡¼¥¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤Î3¼ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼«Í³¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤¿¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥±¡¼¥¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¥µ¥ó¥ê¥ª¡¦¤Á¤¤¤«¤ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¡ª¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×2025 appeared first on Dtimes.