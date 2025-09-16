¡ÖFibee¡×Ç¼Æ¦ÅÐ¾ì È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¼ê·Ú¤Ë Mizkan
Mizkan¤Ï¡ÖFibee ¤ä¤µ¤·¤¤Ç¼Æ¦¡×¤ò9·î1Æü¤«¤éµþÉÍ¡¦´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡ÊÄ¹Ìî½ü¤¯¡Ë¡¢¡Ö¶â¤Î¤Ä¤Ö ¤´¤ÞÌý¹á¤ë´Ú¹ñ³¤ÂÝ¤¿¤ìÇ¼Æ¦3P¡×¤òÆ±Æü¤«¤éÃæÉô¡¦´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¡Ê°ìÉôÃÏ°è½ü¤¯¡Ë¤Ç¿·È¯Çä¤·¤¿¡£
Ä²¤Þ¤ÇÆÏ¤¯È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¡ÖFibee¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤á¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÂçÆ¦¡¢¤«¤Ä¤ª»ÅÎ©¤Æ¤ÎÏÂÉ÷¤¿¤ì¤ÇËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤Ç¼Æ¦¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò1¿©Åö¤¿¤ê4.6gÇÛ¹ç¡£ËèÆü¤Î¿©»ö¤ÎÃæ¤Ç¼ê·Ú¤ËÈ¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀÝ¤ì¤ë¡£¡ÖFibee¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿6¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ°Õ¡£40g¡ß3¡¢ÀÇÈ´¤»²¹Í¾®Çä²Á³Ê284±ß¡£
¡Ö¶â¤Î¤Ä¤Ö¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¤´¤ÞÌý¤ÎË§¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È±öÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Î´Ú¹ñ³¤ÂÝÌ£¤Î¤¿¤ì¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¤´¤ÞÌý¹á¤ë´Ú¹ñ³¤ÂÝ¤¿¤ìÇ¼Æ¦3P¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ»º¤Î³¤ÂÝ¤ò»ÈÍÑ¡£³¤ÂÝ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£Èè¤ì¤¿»þ¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£40g¡ß3¡¢Æ±238±ß¡£