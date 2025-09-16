お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が、15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。新たに始めた趣味について語った。

先日、観葉植物専門店を久しぶりに訪れたという坪倉。「一輪挿しに挿す花でも買って帰ろうかな」と花を購入すると、店主から「コレ坪倉さん、面白いから育ててみてください」と小さな観葉植物をもらったという。

帰宅後、名前や育て方を調べてみると、その植物は大きく育つことが判明。「そしたら大きいのがほしくなって」「“親”を見せたい」となり、別の店舗で見かけた際に、大きく育ったものを購入。しかし植物について調べるうち、自身のインスタグラムでは植物に関するオススメ投稿が続々と表示されるようになってしまい、触発されて3つめの植物も購入することに。

さらに物欲も刺激されたようで「（鉢を）並べてみて良いなと思ったら、棚がほしくなって」と告白。そのため本格的なものを揃えるにはまだ早いとの判断で棚を自作、「前までドラマの空き時間とかがあったら、サウナとかを探してたんだけど、園芸店を探して」といい、他の植物との組み合わせを考えるなど、常に植物のことで頭がいっぱいになる生活へと一変した。

そして早くも越冬用のライトや簡易サーキュレーターも揃えたものの、あまりに急速なハマりっぷりに「飽きるのが怖い」と本音も。また「最初にもらったやつが萎んできた。だから詳しい人とかに聞いて、今治療中なのよ」と打ち明けた。

とはいえ「それが止まらなくなってきて」と楽しんでいる様子。植物を育てることの魅力について、坪倉は「まだそんなに長い期間じゃないけど、ちょっと芽が生えてきたりとか、葉っぱが生えてきたりすると、“この育て方で間違いないんですね、僕は”とか」と、実感が得られる魅力を語っていた。