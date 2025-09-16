声優の花澤香菜（36）が16日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にレギュラーメンバーとして生出演。声優・小野賢章（35）との離婚発表後、初めて生放送のテレビ番組に登場しSNSで反響を呼んだ。

14日に声優・小野との離婚を公表した花澤。番組冒頭、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一にいじられ、「『ぽかぽか』で婚活スペシャルとかやってたじゃないですか。凄い他人事じゃない感じで。気持ち入ってましたね」と過去に放送された同番組での企画を引き合いに出して自虐気味にコメントした。

さらに続くマジックの企画ではプロマジシャンのKiLaが花澤の手相を見る場面があり、「やっぱり大変なことが、今年いろいろあるっていうのが見えます」と言われ花澤は「うるせえなこの野郎！」とツッコミ。MCの「ハライチ」澤部佑から「キレないで」とたしなめられる一幕があった。

この日は名門女子校・雙葉学園出身の女優・かたせ梨乃とフリーアナウンサーの高橋真麻がゲスト出演し、2人の学生時代に関するクイズでは、校長先生の呼び方の問題に「ヴォルデモート」と答えるなど“花澤節”は健在。珍回答の連発に小杉から「ええ加減にせえよ」とフリップで頭をはたかれ、澤部は「花澤さん調子いいです」と苦笑い。相方の岩井勇気からも「なんか捨て身」といじられていた。

この様子に、SNSでは「元気そうで良かった」「普段より絡まれてて優しい現場だなぁって思った」「さらにはっちゃけキャラになっちゃった？」「花澤香菜の大喜利おもろい」「ぶっ飛んでる」「花澤さんボケまくり」「暴走列車しててかわいい」「吹っ切れ方が半端ない」「花澤香菜へのツッコミ多めで愛を感じる」などのコメントが投稿された。