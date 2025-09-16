É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢Ä«ÆüÆà±û¤È¤Î¡È¹¬¤»¤´ÈÓ¡É¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡Ä¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤«¤Ê¤ª¥³¥ó¥Ó¤À¡Á!!!! ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡Ù¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ä«ÆüÆà±û¤È¤Î¡È¹¬¤»¤´ÈÓ¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò
¡¡É´ÅÄ¤Ï¡ÖÆà±û¤È¹¬¤»¤´ÈÓ¡£¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Ã¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤«¤éÌó2¥«·îÃÙ¤ì¤Æ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æüµ¤Ê¬°ìµ¤¤ËºÆÇ® ¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖHappy Birthday Kanako¡×¤È¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëÉ´ÅÄ¤ÎÆ°²è¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÆºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬°û¤ó¤Ç¤ë»Ñµ®½Å¤À¤¢¡×¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡Ä¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤«¤Ê¤ª¥³¥ó¥Ó¤À¡Á!!!! ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£