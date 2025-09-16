¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡Ù¹ñÆâ¶½¼ý330²¯±ßÆÍÇË¡¡ËÌÊÆ¤Ç¤Ï26Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÏ¿¹¹¿·
¡¡7·î18Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬¡¢¸ø³«60Æü´Ö¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ´ÑµÒÆ°°÷2304Ëü2671¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ330²¯5606Ëü6300±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡ÙËÌÊÆ¤ÇÆüËÜ±Ç²è»Ë¾åNo.1¥Ò¥Ã¥È¡¡¡ÖÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ーÂçºî¡×¤Ë
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©󠄀Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢µ´»¦Ââ¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£2020Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯2·î¤è¤ê¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÁ°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤¬³«ºÅ¡£5·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ò»°Éôºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ØÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬7·î18Æü¤è¤ê¸ø³«¡£¸ø³«3Æü´Ö¤ÇÆüËÜÎòÂåNo.1¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤¬¡¢¸ø³«Æü¤Î7·î18Æü¤«¤é¤Î¸ø³«60Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷2304Ëü2671¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ330²¯5606Ëü6300±ß¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢8·î¤è¤ê³¤³°ÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø³«¤ò½ç¼¡³«»Ï¤·¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´À¤³¦¤Ç9·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Îß·×´ÑµÒÆ°°÷5500Ëü4375¿Í¡¢Áí¶½¹Ô¼ýÆþ680²¯1524Ëü3965±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡Ê¶½¹Ô¼ýÆþ316.8²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢ ÆüËÜ¶½¹Ô¼ýÆþÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î12Æü¤Ë¸ø³«³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¤È¤Ê¤ë´ÑµÒÆ°°÷600Ëü8511¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ7060Ëü¥É¥ë¡ÊÌó102²¯3700Ëü±ß¡¿1¥É¥ë¡á145±ß´¹»»¡Ë¤òÃ£À®¤·¡¢ÎòÂåNo.1¤Ë¡£26Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£9·î11Æü～12Æü¤Ë¸ø³«³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÂ¾³¤³°³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë