あいみょんが、18thシングル『ビーナスベルト』を10月22日にリリースする。また、とんだ林蘭がアートディレクションを手掛けた新たなアーティスト写真も公開された。

今作の表題曲「ビーナスベルト」は、日の出前や日没直後に太陽と反対側の空に見られる淡いピンク色の光の帯のことを指しており、新たなアーティスト写真にもビーナスベルトを背景色に使用している。

また、カップリングには、會田茂一と長岡亮介をプロデュースに迎えて制作した「おじゃまします」を収録。さらに、CDの先着購入者特典としてオリジナル缶バッジの付属が決定。全6種のパターンの中からランダムで1種プレゼントされる内容となっている。なお、缶バッジのデザインは後日発表となる。

さらに、楽曲のリリース発表にあわせて“very very short movie”も公開。今後も各種コンテンツが順次展開され、特設サイト内のコンテンツカレンダーに随時更新されていく。

（文＝リアルサウンド編集部）