ÇðÌÚÍ³µª¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÊÊ¤ò¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ç²æËý¤â¡¡Æþ±¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇúÈ¯¡ÖÌµÀ¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÊÊ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Ï21Ç¯6·î¤ËÀÔ¿ñ¶õÆ¶¾É¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æþ±¡¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ëÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÉ½¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÄÌÓÈ´¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Þ¤ÄÌÓ¤òÈ´¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Þ¤ÄÌÓ¤òÈ´¤¯¤Î¤¬ÊÊ¤Ç¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÊÉ¤Ë¡È¥æ¥¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ä¡×¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤ÇÊ¸»ú¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊÊ¤Ï¾®³Ø¹»»þÂå¤âÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥á¡¼¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤ÄÌÓ¤ÏÌ¿¡£°Â°×¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤òÈ´¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æþ±¡¤ÇÌó1¥«·î´ÖµÙ¤à¤³¤È¤Ë¡£ÇðÌÚ¤Ï¡Öº£È´¤¤¤Æ¤âÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÌµÀ¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤È´¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£