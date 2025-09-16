¡Ú ¤â¤â¥¯¥í¡¦É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò ¡Û¡¡Ä«ÆüÆà±û¤µ¤ó¤È¡¡¹¬¤»Æ±µéÀ¸£²¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æüµ¤Ê¬°ìµ¤¤ËºÆÇ®¡×
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤â¤â¥¯¥í¡¦É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò ¡Û¡¡Ä«ÆüÆà±û¤µ¤ó¤È¡¡¹¬¤»Æ±µéÀ¸£²¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æüµ¤Ê¬°ìµ¤¤ËºÆÇ®¡×
É´ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆà±û¤È¹¬¤»¤´ÈÓ¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤µ¤ó¤È¤Î¾Ð´éÁ´³«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Ã¡¡¤ªÃÂÀ¸Æüµ¤Ê¬°ìµ¤¤ËºÆÇ®¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É´ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÄ«Æü¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤ªÂ·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É´ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¾Ð¤¤Å¾¤²¤ëÆ°²è¤âÅê¹Æ¡£¿ÆÍ§¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û