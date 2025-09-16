◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２試合ぶりの一発で史上６人目となる２年連続５０本塁打の期待がかかる中、５―５で迎えた９回２死の第５打席は守護神デュランから四球を選んだ。７月２２日（同２３日）には当時ツインズの剛腕の１００・１マイル（約１６１・１キロ）スプリットを本塁打としていたが、この日は相手に力みが見えた。続くベッツの打席で今季１９個目の盗塁を決め、３年連続４度目の２０盗塁にあと１つとした。

フィリーズの先発はＲ・スアレス投手（３０）。昨季に続いて今季も試合前の時点で１２勝を挙げている左腕で、大谷にとっては初対戦の難敵だ。初回先頭の第１打席では見逃し三振に倒れたが、３回１死三塁の第２打席は四球。今季最長の２０試合連続出塁とした。５回１死一塁の第３打席は一塁の横を抜く二塁打で３試合連続安打となっていた。

現地９月１５日は通算３０００安打しながら、１９７２年の大みそかに飛行機が墜落して亡くなった名選手をたたえる「ロベルト・クレメンテ・デー」。選手は胸にクレメンテの背番号２１の記念パッチをつけて出場している。大谷は７回１死の第４打席は右腕カーカリングから見逃し三振。内角直球に腰が引けたが、ストライク判定に不満な様子を見せた。球場はブーイングに包まれた。

この日から３試合を戦うフィリーズには大谷と本塁打王を争うシュワバーが君臨する。今季は球宴ＭＶＰにも輝いた大砲は８月２８日（同２９日）に１試合４発という離れ業を見せ、今月９日（同１０日）にはリーグ最速で５０号到達。この日の初回には３戦連発となる５３号ソロを放ち、現時点で大谷には４本差をつけてトップを走っている。大谷は３年連続の本塁打王に向け、今回の直接対決で何とか差を縮めたいところだ。