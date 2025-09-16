¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌòÃËÀ¤ò¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¡×¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¡¡½÷À¤Ø¤ÎÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÂáÊá
¡¡£²£°Âå¤Î½÷À¤ËÏ©¾å¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤ÎÃËÀ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï£¹·î£±£²ÆüÉÕ¤±¤Ç¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ôºß½»¤Ç¡¢¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥µ¥È¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¼èÄùÌò¤ÎÃËÀ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯£¸·î£¸ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿£²£°Âå½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥¹¤äç½Éô¤òÙæ¤à¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤Ç¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï¡¢£¹·î£±£²ÆüÉÕ¤±¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£