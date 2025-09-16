Å·¹ÄÊÅ²¼¡¡ÍèÆüÃæ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂçÅýÎÎ¤È¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Çº©ÃÌ¡¡ÊÅ²¼¤«¤é¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤â
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÂçÅýÎÎ¤ò¹Äµï¤Ë¾·¤¡¢¿Æ¤·¤¯º©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ö¥Á¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¡Ê55¡Ë¤ò¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Î¼Ö´ó¤»¤Ç½Ð·Þ¤¨¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥Á¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¡×¤Î¤¿¤á¤Ëº£²óÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡¢µì¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢»þÂå¤Î1976Ç¯¤Ë¾å¹Ä¤´É×ºÊ¡ÊÅö»þ¡¢¹ÄÂÀ»Ò¡¦¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¡Ë¤¬¼óÅÔ¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Öº£¤â¥»¥ë¥Ó¥¢¿Í¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÃÂê¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿å¼Á²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¿åÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¶¯¤¤ÊÅ²¼¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÊÅ²¼¤«¤é¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¨¥¤¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ë¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤è¤½25Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤Ê¤´¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Çº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
