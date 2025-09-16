ÀéÍÕ¡¦Î®»³»Ô¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ÎÁë¤Ë¾åÈ¾¿È¤òÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞµÞÈ¯¿Ê¤µ¤»¿¶¤êÍî¤È¤·¤¿¤«¡¡Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË3¿Í¤òÂáÊá¡¡¶â¼è°ú¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
º£Ç¯7·î¡¢ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¾åÈ¾¿È¤À¤±¤òÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¡¢½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñÀÒ¤Ç¼«¾Î¡¦¼«±Ä¶È¤ÎÖÃ¹Î¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¡¢Î®»³»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÎÂÅïÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Ç¼«¾Î¡¢¥ê¡¼¡¦¥¤¥¨¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ïº£Ç¯7·î22Æü¤ÎÌë¡¢Î®»³»Ô¤Î»ÔÆ»¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¡Ê40¡Ë¤¬¾åÈ¾¿È¤ò¼Ö¤ÎÁë¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤òµÞÈ¯¿Ê¤µ¤»¡¢¤ª¤è¤½120¥á¡¼¥È¥ë°ú¤¤º¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤´¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤¬ÖÃÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤Ë¶âÃÏ¶â¤òÇä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾åÈ¾¿È¤òÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶âÃÏ¶â¤ÏÅÔÆâ¤ÎÅ¹¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£