¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍý·Ã¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ä¹Ã«ÀîÍý·Ã¡Ê51¡Ë¡Û ‟ ÃÇ¼òÀ¸³èÃæ ¡É ¤ÎÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¡¥Õ¥¡¥ó¾Î»¿¡¡¡ÖÇ¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î¿ô»ú¡×¡Ö»ä¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï8·î23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö1¤«·î¤ÎÃÇ¼ò¡×¤òÀë¸À¤·¡¢¡Ö1¤«·îÃÇ¼ò¤¹¤ì¤Ð¿ÈÂÎ¤â¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ªº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÇ¼òÀ¸³è¡¢Áá¤¤¤â¤Î¤Ç»Ä¤¹¤È¤³¤í1½µ´Ö¡ª¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤Î¿ôÃÍ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢²¿¤è¤ê¤ª¼ò¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÎÂç¤¤Ê¼ý³Ï¡£¤Ä¤¤¤Ç¤ËÉâ¼ð¤ß¤Þ¤Ç¤È¤ì¤ÆÂÎ½Å¤â¸º¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¥º¥Ï¥¤¤Ê¤é¤ÌÃÇ¼ò¥Ï¥¤¡©¡ª¤¦¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·î13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½÷²¦Ã£¤ÎÈþ¤·¤ÆùÂÎ¡£Ãæµ÷Î¥Áª¼ê¤ÈÃ»µ÷Î¥Áª¼ê¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¡ÄÌÜ»Ø¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¡ª½ù¡¹¤Ë¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈþ¥Ü¥Ç¥£¤Ø¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÊ¢¤È¡¢¤¯¤Ó¤ì¡ª»ä¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡×¡¢¡ÖÇ¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î¿ô»ú¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤Ï¤ì¡ª¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û