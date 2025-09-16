タレントの大平サブロー（６９）が１６日、大阪市中央区のＹＥＳ ＴＨＥＡＴＥＲで「大平サブロー芸歴５０周年 ＣＤアルバム＆記念ライブツアー 発表会見」を行った。

サブローの芸人人生の集大成とも言えるニューアルバム「オレの人生こんなもの」が１０月８日に発売され、合わせて全国各地での記念ライブツアー「しっかりしたねえ」（１１月９日・大阪からスタート）の開催も決定。ツアー名の由来は、若手時代に深夜の生放送『１１ＰＭ』で世話になった年上のメークさんの一言だという。「６５歳の時にお会いして『姉さん僕も年いきましたやろ』と言ったら『しっかりしたねぇ』と言われた」と面白エピソードも披露した。

アルバムのタイトルにちなみ、自らの波瀾万丈の人生を振り返ったサブロー。中でも「しんどかった」と語ったのが、８８年に３２歳で吉本興業から独立し、その後相方の太平シローと解散した頃だったという。「一人で頑張らなアカンという時に、事務所が１８００万円の借金をしていたことが分かったんです」と衝撃の過去を回想。さらに「（妻に）家には４００円しかないと言われて。仕事で名古屋に行くのに新大阪駅まで送ってもらう車の中で、財布から５万円出して渡した。嫁も我慢してくれていたんだな、と。十二指腸に潰瘍ができていました」と、当時の苦労を明かした。

そして「その後、吉本に戻る話がポンポンと進んで『神様いるんやな』と思いました」とどん底から復活。「今振り返ると無茶したな、なんですけど、若かった時に吉本辞めたことで、それまで見えてなかった世界が見えたことは良かった」と笑顔で語っていた。