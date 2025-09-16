ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人気ユーチューバーのヒカルによる「オープンマリッジ」宣言について私見を述べた。

堀江氏は、YouTubeチャンネル「令和の虎」2代目主宰の林尚弘氏と移動の車中で同件についてコメント。「すごいな」と前置きした上で「俺はもともとそうい派だから」と切り出し、オープンマリッジに対し理解を示した。

そして「逆にそこまでの信頼関係というか。そこまでやっていい、と思える人はいなからね」と言った上で「それをやってもいいほど結婚したいと思わない。俺もできるならオープンマリッジしたいわ」と続けた。

さらに「そこまで結婚したいって思える人がいない。わざわざオープンマリッジ宣言をしてまで、批判がくることが分かってても結婚しちゃうっていうか。すげえなと」と語った。

YouTuberとして、今後の動向を明かしていくヒカルを心配した。「全部これやらなきゃいけないの、大変だよね。YouTubeで全部晒すわけじゃん。それ大変だなと思って俺とかはそこまで晒してないじゃん。俺は全然晒してないからね」と語った。

自身は1回離婚歴があると公表している。「俺はマリッジしてないから。オープンもクソもただのオープンだわ。マリッジなしのオープンだわ。何もない」と語った。

ヒカルは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの、進撃のノア（30）と交際0日で結婚。14日にはノアと2人で動画に登場し「オープンマリッジ」を宣言。「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と説明し、当該動画には批判的なコメントが殺到していた。