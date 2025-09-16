ローソン×ゴディバ「どらもっちショコラマロン」「ショコラクレープ」など4品発売

ローソンは9月16日、チョコレートブランド「GODIVA(ゴディバ)」とのコラボ商品4種を発売した。

ローソンでは2017年からゴディバとのコラボレーションを行っている。今回はチョコレート好きに向けたスイーツ3品とパン1品を取りそろえる。一部商品は9月16日の夕方ごろ発売。

ローソン「ゴディバ」コラボ商品4種

〈ローソン×ゴディバ 4品(価格はすべて税込)〉◆Uchi Cafe×GODIVA ショコラクレープ(421円)

カカオの香りとほろ苦い味わいを楽しめるショコラクレープ。くちどけの良さにこだわったクレープ生地で、ショコラクリームとアーモンドクランチを包んだ。9月16日発売(青森･秋田エリアは夕方ごろ発売)。沖縄では販売しない。

ローソン「Uchi Cafe×GODIVA ショコラクレープ」

◆Uchi Cafe×GODIVA どらもっち ショコラマロン(400円)

「どらもっち」は歯切れのよいもちっとした生地を使った、ローソンの人気シリーズ。今回のゴディバとのコラボ商品では、生地の中にビターな味わいのショコラクリームと、イタリア産マロンを使ったマロンダイス入りマロンペーストが入っている。9月16日夕方ごろ発売。

ローソン「Uchi Cafe×GODIVA どらもっち ショコラマロン」

◆Uchi Cafe×GODIVA クープドゥショコラ(538円)

ショコラを存分に味わえるカップスイーツ。ホワイトムース、ショコラ生地、ミルクムース、ショコラクリームの4層を重ねた。9月16日夕方ごろ発売。沖縄の店舗では価格が異なり、税込599円。

ローソン「Uchi Cafe×GODIVA クープドゥショコラ」

◆GODIVA ナッツ&ショコラロール(246円)

さまざまなチョコレートの味わいを楽しめるパン。しっとりとしたチョコ生地で、チョコレートクリームとチョコレートホイップを挟み、アーモンドをトッピングした。9月16日発売(青森･秋田･沖縄エリアは夕方ごろ発売)。沖縄エリアでは商品仕様が異なり、価格は税込268円。

ローソン「GODIVA ナッツ&ショコラロール」