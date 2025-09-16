¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤è¤ê¥×¥é¥¤¥º¡Ö#hololive IF -Relax time- ¥é¥×¥é¥¹¡¦¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¤¬9·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¡ª¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÆ±ÆüÅ¸³«Í½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-¥é¥×¥é¥¹¡¦¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¤ò9·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÌÑÁÛ¤¹¤ë¡Ö#hololive IF¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Î¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç²Ä°¦¤¤½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖRelax time¡×¤«¤é¡¢ÈëÌ©·ë¼ÒholoX¤ÎÁí¿ã¡Ö¥é¥×¥é¥¹¡¦¥Àー¥¯¥Í¥¹¤µ¤ó¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¤×¤é¤¹¤á¤¤¤È¤¿¤ÁÂÔË¾¤Î¥ª¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¦¤Ë¤¤¤ë¥«¥é¥¹¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ìó45cm¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥é¥×¥é¥¹¡¦¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¤â9·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-¥é¥×¥é¥¹¡¦¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó140mm
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥é¥×¥é¥¹¡¦¥Àー¥¯¥Í¥¹¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó450mm
