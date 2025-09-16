ÅÄ´ÝËãµª¡¢É÷Ï¤ÁÝ½ü¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î»Ñ¸ø³«¡Ö¹¡¹åºÎï¤ÊÍá¼¼¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ÎÅÄ´ÝËãµª¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤ËÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄ´ÝËãµª¡¢¹¡¹¤·¤¿Íá¼¼¤òÁÝ½ü¤¹¤ëÂ©»Ò¸ø³«
ÅÄ´Ý¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¯¾¯¤·ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ½µËö¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¿ü¤ë¸µµ¤¤ÊÊì¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆß´¶¤Ê¶²Îµ·»Äï¤â¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ªÃã¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÊì¡¡¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤« ²áÉÒ´¶Æ°¤·¤Æ¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥ë¥¦¥ë¤Ç¤¹¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ÇÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î¸å¤í»Ñ¤ä¡¢¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤ò±¿¤ÖÂ©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢ÁÇÅ¨¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¹¡¹åºÎï¤ÊÍá¼¼¡×¡Ö¤´ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤Ë¡×¡Ö²ÈÂ²°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄ´Ý¤Ï2012Ç¯9·î¡¢6ºÐ¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2014Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2018Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
