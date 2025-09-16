【電動精密コンパクトリューター】 【電動精密ドライバーセット】 10月 発売予定 価格：各4,980円

童友社は「電動精密コンパクトリューター」、「電動精密ドライバーセット」を10月に発売する。価格はどちらも4,980円。

「電動精密コンパクトリューター」は回転速度を3段階に変更でき、プラモデルのバリ取りなどに使えるリューター。交換用のチップ9本が付属し、本体サイズは128（長さ）×15（高さ）×15（奥行き）mm。バッテリー容量は28mAhのリチウムイオン電池を内蔵し、使用時間は約100分としている。

電動精密コンパクトリューター

「電動精密ドライバーセット」は3段階で速度を変更でき、正回転、逆回転が可能な電動ドライバー。24種のビットが付属し、トルクは0.2N・m。サイズは126（長さ）×18（高さ）×18（奥行き）mmで、500mAhのリチウム電池を内蔵、使用時間は120分としている。

電動精密ドライバーセット

