藤森慎吾、“徹子の洗礼”を受け続け撃沈寸前 「武勇伝」全力披露も黒柳徹子からまさかの一言
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が16日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。黒柳徹子からの無茶ぶりに狼狽する場面があった。
【写真】美しい！…藤森慎吾を射止めたミヅキさん
藤森は2024年5月1日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に生出演し、4月に一般女性と結婚したことを報告。11月に第1子となる長女が誕生した。そして25年8月に妻を顔出しで公開し、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2にも出演していたミヅキさんであることを明かしていた。
番組では徹子と藤森の知られざる交友関係から、妻とのなれそめ、子育て中の生活についてトークを展開した。妻との挙式について話題が移る中で黒柳はオリエンタルラジオの代表的なネタ「武勇伝」を唐突にリクエスト。藤森は「い、今ですか？あんまり一人でやったことないんですけど…」と驚いた様子を見せるも、全力で披露。藤森のやり切った顔をよそに黒柳は「そうなの。結構面白かったね」とコメントし、さらっと受け流した。
そして番組が終盤に差し掛かる中で黒柳はまたも「武勇伝」をリクエスト。まさかの二度目の要望に藤森は「も、もう一回ですか!?」と狼狽するもアドリブを加えて披露した。しかし黒柳は「割と長いのね！」とコメント。藤森は番組の洗礼を最後まで受け続け、撃沈寸前の様子だった。
【写真】美しい！…藤森慎吾を射止めたミヅキさん
藤森は2024年5月1日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に生出演し、4月に一般女性と結婚したことを報告。11月に第1子となる長女が誕生した。そして25年8月に妻を顔出しで公開し、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2にも出演していたミヅキさんであることを明かしていた。
そして番組が終盤に差し掛かる中で黒柳はまたも「武勇伝」をリクエスト。まさかの二度目の要望に藤森は「も、もう一回ですか!?」と狼狽するもアドリブを加えて披露した。しかし黒柳は「割と長いのね！」とコメント。藤森は番組の洗礼を最後まで受け続け、撃沈寸前の様子だった。