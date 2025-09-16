G大阪は17日に、ホームでACL2初戦・東方戦（香港）を行う。クラブにとっては21年シーズン以来のアジア舞台。08年以来2度目のアジア制覇を狙うと同時に、FW宇佐美貴史（33）にとっては“最後のピース”を埋める戦いになる。

「ACL以外ではJ2を含めて全てタイトルを取らせてもらった。アジアの舞台でタイトルを取るのは、大きな目標の一つ。達成したいものの一つです」

13年のJ2優勝、14年の国内3冠。数々の栄光をつかんできた男が唯一手にしていないのがアジア舞台でのタイトル。ダニエル・ポヤトス監督とともに会見に登壇し「この舞台に戻れて嬉しいし、誇らしい。選手、コーチ全員含めてワクワクした状態。やるからには一番上を目指していく」と気持ちを高めた。

アジア・チャンピオンズリーグを含めて自身7度目のアジアの国際大会出場。「Jリーグと同じ戦いを想定していると痛い目を見る。アウェーで苦戦するのは大前提。ホームでは落とせない」とチームメートにも伝えているという。近年は中東勢が台頭しているが、よりクラブが成長していく上でも上位進出は譲れない。

ポヤトス監督は「バランスを含めて（メンバーを）考えたいが、まずは東方戦のことだけ考える。（23日の）横浜M戦のことは考えていない」と開幕勝利だけに集中。幸先良い一歩を踏み出して、頂点まで駆け上がる。