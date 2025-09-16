¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£±¡ó¹â¤Ç£³ÆüÂ³¿¡¢¾å³¤Áí¹ç¤Ï£°¡¥£±¡ó²¼Íî
¡¡£±£¶ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£±£¹¡¥£¸£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£¸¡ó¡Ë¹â¤Î£²£¶£´£¶£¶¡¥£´£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£¹¡¥£¸£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£±£°¡ó¡Ë¹â¤Î£¹£³£¹£´¡¥£µ£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³ÆüÂ³¿¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£¶£°£±²¯£¸£±£¸£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£µÆüÁ°¾ì¤Ï£±£¶£²£°²¯£µ£¹£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î¹¥ÃÏ¹ç¤¤¤ò·Ñ¤°Î®¤ì¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÆß²½¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¶É¤ÏÄÉ²Ã¤Î»É·ãºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î¸«Êý¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÌ³±¡¡ÊÆâ³Õ¤ËÁêÅö¡Ë¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¤¬£±£·Æü¸á¸å£³»þ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºöÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡££±£·¡Á£±£¸Æü¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡ËµÄÄ¹²ñ¸«¤¬µ¤¤¬¤«¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡££Æ£Ï£Í£Ã¤ÎÍø²¼¤²·èÄê¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶âÍø¸«ÄÌ¤·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢£±£´¡Á£±£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆÃæ¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡×¤ÎÊÆ»ö¶ÈÇäµÑ¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢ËÇ°×Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¿ô¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥Ë¥Ã¥È°áÎÁºÇÂç¼ê¤Î¿½½§¹ñºÝ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£²£³£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¹â¡¢Î¹¹Ô¥µ¥¤¥ÈÃæ¹ñÂç¼ê¤Î·ÈÄø½¸ÃÄ¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡§£¹£¹£¶£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¹â¡¢Ì±´Ö¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎµÈÍøµ¥¼Ö£È£Ä¡Ê£±£·£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¹â¤È¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬¹â¤¤¡£µÈÍø¤Î¤Û¤«¡¢±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢ÍýÁÛµ¥¼Ö¡Ê£²£°£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡Í¢½Ð´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¿½½§¹ñºÝ¤Î¤Û¤«¡¢¾®·¿¥â¡¼¥¿¡¼Âç¼ê¤ÎÆÁ¾»ÅÅµ¡£È£Ä¡Ê£±£·£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£µ¡ó¹â¡¢±¿Æ°·¤¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÍµ¸µ¹©¶È½¸ÃÄ¡Ê£µ£µ£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¹â¡¢Á¡°Ý¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊ¡ÅÄ¼Â¶È½¸ÃÄ¡Ê£´£²£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢ÈóÅ´¤ä·úºà¡¢Å´¹Ý¤Ê¤ÉÁÇºà¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï°Â¤¤¡£Ãæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê£±£³£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£²¡ó¡¢¿·áÅ¿·¥¥ó¹Û¶È¡Ê£³£¸£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¡¢Ãæ¹ñÀ¾Éô¿åÅ¥¡Ê£²£²£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¡¢Ãæ¹ñ·úºà¡Ê£³£³£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñÅìÊý½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£µ£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó¡¢ÇÏ°È»³¹ÝÅ´¡Ê£³£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³ÆüÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£²£²¡ó°Â¤Î£³£¸£·£¹¡¥£²£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£»ñ¸»¡¦ÁÇºà¤¬°Â¤¤¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢°åÌô¡¢¶âÍ»¡¢¸ø±×¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ï¹â¤¤¡£ÉÔÆ°»º¡¢¼«Æ°¼Ö¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
