◇ナ・リーグ ドジャース─フィリーズ（2025年9月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。同点で迎えた9回の第5打席は四球を選んで出塁した。

4─5の9回1死からパヘスが25号ソロを放ち、土壇場で試合を振り出しに戻した。2死走者なしで迎えた第5打席は相手守護神・デュランから冷静に四球を選んで出塁。一発出ればサヨナラ勝ちの場面での四球に本拠ファンからはブーイングが沸き起こった。

それでも次打者・ベッツの打席でスタートを切り、二盗に成功。今季19個目を記録し3年連続20盗塁に王手をかけた。ただ、ベッツが中飛に倒れ、サヨナラ生還をすることはできず試合は延長戦に入った。

初回の第1打席は相手先発左腕・スアレスに対し、フルカウントから見逃し三振。3回1死三塁の第2打席は四球を選び、今季自己最長となる20試合連続出塁を記録した。

2─1の5回1死一塁の第3打席は一塁線を破る二塁打を放って二、三塁に好機を拡大。次打者・ベッツの中犠飛を演出した。

3─4の7回1死の第4打席はフルカウントから内角直球を見送ったものの見逃し三振に倒れ、不満顔を見せた。

また、大谷はグラスノーが先発回避して緊急登板した5日のオリオールズ戦から中10日で16日（同17日）のカード2戦目での先発が決定。本塁打王争いを繰り広げるシュワバーとの直接対決に注目が集まっている。