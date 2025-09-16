ギタリストの高中正義が、３月に行った米ロサンゼルス公演を収録したブルーレイ「BLACK SHIP in L.A.」を出した。

１３日から全国ツアーも始まった。久々の海外公演でつかんだ手応えなどについて聞いた。（編集委員 西田浩）

「時差ボケや長距離移動が苦手だから」と、ここ３０年ほど海外公演は行っていなかった。しかし昨年末に中国・上海、今年に入ってロサンゼルス公演を相次いで開いた。

きっかけは周囲のスタッフからの提案だった。「以前は現地でＣＤが出ていないとその国で認知してもらうのは不可能だったが、今は音楽配信の普及で容易に国境を越えて自分の音楽を届けることができるようになった」。海外で楽曲のダウンロード数が伸びていることを知ったスタッフがそのデータをそろえ、現地の興行会社に売り込んだところ、トントン拍子に話が進んだという。

ロス公演は２５００人収容のウィルターン・シアターで開催。当初は１日だけの予定だったが、チケットが完売したため、もう１日追加し、そちらも満員という盛況ぶりだった。

米国でダウンロード数の多い「スイート・アグネス」や代表曲「ブルーラグーン」「サンダーストーム」など１９７０年代後半から８０年代前半のソロ初期の楽曲を軸に構成した。また、「ラテン色の強い初期の僕の作品の源流を知ってもらいたい」と、影響を受けた米ラテンロックの雄、サンタナの「哀愁のヨーロッパ」も取り上げている。ブルーレイでは、そんなステージの模様を伝える。

「会場には２０〜３０代の若い聴衆が多かったのには驚いた。彼らが生まれる前の７０〜８０年代の曲に熱狂してくれるのを見て、自然と演奏にも熱がこもった」

７１年にフライド・エッグの一員となり本格的にプロとしての活動を始め、その後加入したサディスティック・ミカ・バンドでは英国ツアーを実現するなど、ロック畑で存在感を発揮した。

しかし、７６年に出した初のソロ作「セイシェルズ」では一転、ラテンやブラジル音楽の影響が色濃くにじむ開放的な音を聴かせた。

「当時スタジオミュージシャンとして数多くの歌手の伴奏をしたが、そこには様々なジャンルの奏者が入り交じり、録音の空き時間にジャムセッションをしていた。その過程でラテンのリズムの心地よさに魅了され、僕のソロ初期の音楽が形作られていった」と振り返る。その後もインストゥルメンタル音楽を軸に、「ジョリー・ジャイヴ」「虹伝説」など傑作アルバムを重ねていった。

１３日からスタートした全国ツアーは、１０月８日のLINE CUBE SHIBUYAなど約２０公演を予定している。「ロサンゼルス公演で得た手応えを日本の聴衆に伝えられる演奏を披露したい」と意気込んだ。