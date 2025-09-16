【Areeam×オズワルド】秋の新作コレクションが9月19日発売♡全5型登場

インフルエンサー・あいにゃんがプロデュースするブランド「Areeam」から、待望のDisney Collection「オズワルド」が初登場！今回のコレクションでは、モノトーンをベースにした全5型がラインアップ。ふわもこ感が愛らしいトレーナーやレトロなツイード風カーディガン、ユニセックスで楽しめるシャツやニット、さらにきらめくラメトートバッグまで揃います。大人っぽさと遊び心を兼ね備えた注目の新作！

ふわもこ＆レトロ♡遊び心あるトップス

オズワルド/ボアトレーナー

オズワルドの刺繍をあしらった「ボアトレーナー」（14,900円）は、ふわふわ素材が秋冬コーデを優しく包み込みます。

カラー：Off White

オズワルド/MIXニットカーディガン

さらに「MIXニットカーディガン」（14,500円）はツイード風の編み地に立体ワッペンとパールボタンを施し、レトロ可愛い仕上がりに。

モノトーンをベースにした大人フェミニンなデザインは、どんなスタイルにも合わせやすいのが魅力です。

カラー：Black

ユニセックスで楽しめる！万能シャツ＆ニット

オズワルド/ストライプシャツ

「ストライプシャツ」（11,900円）は取り外し可能なリボン付きで、胸元にはオズワルドの刺繍がアクセント。シーンに合わせて甘さを調整できます。

カラー：Black

オズワルド/ビッグシルエットニットプルオーバー

また、「ビッグシルエットニットプルオーバー」（12,500円）は、もちっとした手触りと遊び心あるロゴアートがポイント。男女問わず着こなせるユニセックス仕様で、日常使いにぴったりです。

カラー：Light Gray

輝きを添える♡ラメトートバッグ

オズワルド/ラメトートバッグ

シンプルながら存在感を放つ「ラメトートバッグ」（7,900円）は、キラキラと輝くフィルム入りで持つだけで気分を高めてくれます。

グレーの落ち着いた色味はコーディネートにも馴染みやすく、オンオフ問わず活躍できるアイテムです。小物までオズワルドの世界観を楽しめるのは、Areeamならではの魅力。

カラー：Gray

Areeam×オズワルドで秋冬コーデを楽しんで♪

今回のAreeam Disney Collection「オズワルド」は、9月19日（金）20時より自社ECサイト「STRIPE CLUB」とZOZOTOWNで発売スタート。

トップス4型とバッグ1型の全5型展開で、大人っぽさと遊び心を兼ね備えたデザインは、この秋冬のワードローブを華やかに彩ってくれます。

ディズニーファンはもちろん、シーズンムードを取り入れたいおしゃれ女子におすすめのラインアップ♡