バンダイナムコフィルムワークスは16日、10月から放送を予定していたテレビアニメ「異世界マンチキン−HP1のままで最強最速ダンジョン攻略−」の放送を延期すると発表した。さらなるクオリティーの向上を図るためで、新たな放送スケジュールは未定。同社は文書を発表した。

「2025年10月より放送を予定しておりましたTVアニメ『異世界マンチキン−HP1のままで最強最速ダンジョン攻略−』につきまして、更なるクオリティの向上を図るため、放送開始時期を延期させていただくこととなりました。新たな放送スケジュールにつきましては現在のところ未定となっております。スケジュールが決定次第、アニメ公式サイト、並びに公式Xにてお知らせさせていただきます」

「異世界マンチキン−HP1のままで最強最速ダンジョン攻略−」は、19年2月から「水曜日のシリウス」（講談社）で連載中の原作・志瑞祐氏、漫画・青桐良氏によるコミックスのアニメ化作品。テーブルトークRPG（TRPG）好きの高校生・桐原行人が、最愛の妹佐奈とTRPGに興じている最中突然、異世界から現れたモンスターに襲撃され、理不尽な死を迎える。異世界エバーワールドの女神ネフィリアから転生の機会を与えられると、偶然にもネフィリアの所有する世界書（ワールド・マスターズ・ガイド）に佐奈の記述を見つけたことで、佐奈を探すために世界書を奪って転生するの物語。

アニメの監督は「キン肉マン完璧超人始祖編」アニメーションスーパーバイザーとして知られる横田守氏が務め、アニメーション制作はデュランダルが行う。声優陣もユキト役に浦和希、佐奈役に月城日花に加え、落合福嗣の出演も発表されていた。バンダイナムコフィルムワークスは「関係各位には多大なご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒事情をご賢察のうえ、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と謝罪した。