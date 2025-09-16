¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×à½ÏÇ¯·ëº§á60ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤¬5¼þÇ¯¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡×
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÇòÈ±¤ÎÉ×¤È
¡¡½÷Í¥¤Î¾²Åè²Â»Ò(60)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬½ÏÇ¯·ëº§5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤«¤é5Ç¯¤ÎµÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¾²Åè¡£¡ÖÀµÄ¾¤â¤¦5Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¤È¼«Ê¬¼«¿È¶Ã¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾²Åè¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¡¢ÇòÈ±¤ÎÉ×¤â¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª2¿Í¤Ë´¥ÇÕ¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¾²Åè¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸å¡¢1991Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¥«¥ó¡¦·ëº§¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸å¤Ë¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö·Ù»ëÄ£¡¦ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£