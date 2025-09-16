¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÌ¾¾ìÌÌ¡Û¤¢¤Î¿Í¤¬¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¿¡©¡×Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¶Ã¤¡¢ÎÞ¡Ä¡Ö¤½¤ì¤¬ÀïÁè¤Ê¤ó¤À¡×¿ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Å¤¯¶Á¤¯
°ì¿ÍÆóÌò¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¾×·â
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ËÍ½ÁÛ³°¤Î¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶Ã¤¤ÈÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ ¡¡
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï16Æü¡¢Âè122²ó¤òÊüÁ÷¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ©ºî¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¡¢¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÈÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤òË¬¤Í¤Æ¡¢¤¢¤ëÃË¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡¡¿ó¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢ÀïÃÏ¤Ç»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÅÄÀî´äÃË¤Ë±»Æó¤Ä¤ÎÈà¤Ï¡¢´äÃË¤ÎÂ©»Ò¡¦ÏÂÌÀ¤À¤Ã¤¿(Éã»Ò¤È¤â¤ËßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«)¡£¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÏÂÌÀ¤Ï¡ÖÉã¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¡¢Éã¤ÎºÇ´ü¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤Í¤ÆÍè¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÃË¤ÏÀïÃÏ¤Ç²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Î¸É»ù¡¦¥ê¥ó¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»à¤ó¤À¡£¥ê¥ó¤Ï¥²¥ê¥é¤Î»Ò¤Ç¡¢·³¤ÎÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿´äÃË¤«¤é¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´äÃË¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢³Ð¸ç¤·¤Á¤ç¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ê¥ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÂ©Àä¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ´ü¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤È¿ó¤Ë¡¢ÏÂÌÀ¤Ï¡Ö¤½¤Î¾¯Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£½è·º¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¡£È¬ÌÚ¤Ï½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¤¤Æ¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢»ä¤¬Æ¨¤¬¤·¤¿¡×
¡¡¿ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬´äÃË¤ÎË¾¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÀïÁè¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð2¿Í¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¡¢¿´¤òµö¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤ÏÂÌÀ¤Ï¿©¤¤²¼¤¬¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤¼Éã¤Ï¡¢¤½¤Î¾¯Ç¯¤ò¤«¤Ð¤¤Â³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤¼Éã¤Ï¡¢»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤½¤³¤Ç1È¯¤Î½ÆÀ¼¤¬¶Á¤¡¢´äÃË¤ÎºÇ´ü¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¿ó¤Ï½¼·ì¤·¤¿ÌÜ¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´äÃË¤È°ì¿ÍÆóÌò¤Ç¤ÎÏÂÌÀ¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ÎÆþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´äÃË¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¡©¡©¤Ã¤Æ°ì½Ö»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Öº£Æü¤âµã¤±¤Þ¤·¤¿¡£´äÃË·¯¤Î°¦Â©¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾×·â¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö´äÃË¤Î²ó¤òÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¶»¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÀïÁè¤Ê¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿ó¤Î°ì¸À¡£ËÜÅö¤ËÀïÁè¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡£ÀïÁè¤¬Í¥¤·¤¤´äÃË¤È²Ä°¦¤¤¥ê¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê»ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÀïÁè¤òÉÁ¤¤¤¿Ä«¥É¥é¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×
¡¡¡Ö¸ì¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶»¤ËÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î¶ì¤·¤ß¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Î½Å°µ¡¢¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Î½Å¤ßÁ´¤Æ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡×