文化放送は、俳優・杉野遥亮がパーソナリティを務める新番組『杉野遥亮の青春エントリーシート』（毎週土曜日 午後7時30分～8時00分）を、10月4日（土）午後7時30分からスタートする。

当番組は、今年デビュー10周年を迎える俳優の杉野遥亮がパーソナリティを務める新番組。「学校の放課後」をテーマに、「青春とは…」「人生とは…」「人との関わりとは…」といった「答えの出ないあれやこれや」について、リスナーやスタッフとひたすら話し続ける30分だ。

杉野遥亮は、2015年に「第12回FINEBOYS専属モデルオーディション」グランプリを受賞し、芸能界デビュー。今年で芸能生活10周年を迎えます。17年には映画『キセキ -あの日のソビト-』で映画初出演、さらに劇中の4人組グループ「グリーンボーイズ」のメンバーとしてCDデビューも果たした。以降、話題のドラマや映画で活躍する実力派俳優である。

近年では、ドラマ『ばらかもん』（23）、『磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～』（24）、『マウンテンドクター』（24）、『オクラ～迷宮入り事件捜査～』（24）、『しあわせな結婚』（25）などに出演。10月5日・12日放送のドラマ『永遠についての証明』では主演を務める。

ドラマや映画で様々な役を演じ、順風満帆な“俳優”人生を送っているように見える杉野だが、実は学生時代には様々なことを考え、時には学校をサボったりもしながら、不安や葛藤を抱えて過ごしていたそう。一方で、「青春が好き」で甲子園を見て涙を流してしまうなど、ピュアで真っすぐな性格でもある。当番組では、そんな杉野が素顔のままでトークし、「放課後」のような空間をリスナーとともに共有していく。

また、地上波放送に加え、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」では、会員限定でさらに番組を楽しめるプランを用意している。本編アーカイブ（音声）に加え、おまけ音声コンテンツを配信予定。さらに、期間限定で有料プランに加入した方を対象に、早期入会特典もプレゼント予定だ。詳しくは、番組サイトなどで順次発表する。

【新番組概要】

■番組名： 『杉野遥亮の青春エントリーシート』

■放送日時： 毎週土曜日 午後7時30分～8時00分 ※初回放送：10月4日（土）

※地上波放送後、QloveRにて本編アーカイブ、おまけ音声コンテンツを配信予定

■出演： 杉野遥亮

■メールアドレス： sugino@joqr.net

■QloveR： https://qlover.jp/

©KEISUKE IMAMURA