

文化放送では、アーティストの氷川きよしがパーソナリティを務める冠番組『氷川きよし ～KII NIGHT～』を、10月1日（水）午後8時05分にスタートする。

デビュー直後の2000年10月から文化放送で22年間冠レギュラー番組のパーソナリティを務め、今年の2月には特別番組『氷川きよし KIINA’S RADIO』の放送も好評を博した氷川きよし。

同局で約3年ぶりの冠レギュラーとなる今回の番組では、氷川きよしが“自然体”でリスナーの言葉に耳を傾け、素直な言葉で寄り添う。

また時にはゲストを招き、ここだけのスペシャルトークも届ける。

その他、番組スタートにあたり、同局のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」でのチャンネル開設も決定。

ディレクターズカット版の配信や、「QloveR」だけのオリジナルコンテンツも予定している。

さらに有料会員の早期入会特典として「直筆のメッセージ入りはがき」のプレゼントも。詳細は番組内で発表する。

今回の番組スタートにあたり、氷川きよしは、以下のようにコメントしている。

「2000年にデビューし、その年の10月、初のラジオパーソナリティにして初の冠番組『氷川きよし 箱根八里の二時半次郎』が文化放送でスタート。以来、歌手活動休養前の2022年12月までお世話になった文化放送で、またこうして番組ができるのは感無量です！ デビュー当時は、本当にしゃべりが苦手だった私が、このように楽しくトークできるようになったのも、ラジオを務めさせていただいたおかげです。ライフワークとも言うべき番組をまたスタートさせていただけることで、“今の氷川きよし KIINA”を皆様に知っていただき、今だから伝えたい言葉や歌をお届けし、皆様の声をたくさん聞かせていただければと思います」

番組では、氷川きよしへのメッセージ（ふつおた）やリスナーからのお悩み相談のほか、その曲にまつわる思い出やエピソードとともにリクエスト曲も募集。

メールの宛先： kiina@joqr.net

【新番組概要】

■番組名： 『氷川きよし ～KII NIGHT～』

■放送日時： 毎週水曜日 午後8時05分～8時15分 ※初回放送：10月1日（水）

■出演： 氷川きよし パートナー： 小宅世人（文化放送アナウンサー）

■メールアドレス： kiina@joqr.net

■番組X： @kiinight_joqr

■推奨ハッシュタグ： #キイナイト